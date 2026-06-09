Счастье в «квадрате»: ГК ТОЧНО выдала ключи от литеров 12 и 13 в мкр. «Родные Просторы»

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) завершил передачу ключей новоселам литеров 12 и 13 в микрорайоне «Родные Просторы». Квартиры в одном из крупнейших жилых проектов региона, который войдет в агломерацию «Новый Краснодар», получили 284 семьи.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

«Родные Просторы» — это самодостаточный микрорайон в Знаменском районе города, который рассчитан на 29 домов и порядка 28 тысяч жителей. Два сданных 18-этажных литера находятся в одной из самых живописных и выигрышных локаций проекта. Благодаря витражному остеклению из окон здесь открывается панорама зеленого парка — главной городской аттракции с 2021 года. Здесь на 9 гектарах разместились детский игровой городок, скейт-парк, велодорожки, площадка для йоги и пилатеса, площадь с контактным фонтаном, зона для выгула домашних питомцев и арт-объекты для фотосессий.

Вокруг двух новых домов на 368 квартир обустроены уютные зоны отдыха с комфортными лежаками и качелями. Литеры 12 и 13 станут частью масштабного гастрономического кластера: в составе ансамбля появится гастрохаб с фудхоллом, галереей ресторанов и уютными летними террасами — это даст жителям приватный доступ к лучшей гастрономии города и возможность устраивать встречи, не покидая пределов двора.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Литеры спроектированы в концепции «life-work-play». В дизайнерских холлах предусмотрены колясочные, велосипедные и функциональные лапомойки для питомцев. Для хранения сезонных вещей доступны просторные кладовые в цоколе. Отличительной особенностью в «Родных Просторах» являются пентхаусы на верхних этажах — премиальный формат жизни. В таких лотах удобно реализовать индивидуальные дизайнрешения: потолки высотой 3 метра открывают простор для зонирования, подвесных конструкций и выразительных акцентов.

На сегодня показатель распроданности у домов №12 и №13 — 80%, что свидетельствует о высоком спросе и доверии клиента к ТОЧНО, которая зарекомендовала себя как самый надежный девелопер в стране и один из лидеров по комплексному развитию территорий в ЮФО. Сегодня портфель компании насчитывает 6 млн. кв. м, а в планах на 2026 год — ввести в эксплуатацию рекордные 500 тыс. кв. м.

Напомним, что микрорайон «Родные Просторы» расположен на 44 гектарах и уже включает полноценную среду для жизни: здесь сданы 19 домов, благоустроен парк семейного отдыха, открыты школа, признанная лучшим социальным объектом Краснодарского края в 2023 году, и детские сады, а в начале 2026 года появился храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. В планах — строительство поликлиники, фитнесклуба с акватермальным комплексом и развитие территории в рамках агломерации «Новый Краснодар», что, по оценкам экспертов, повысит инвестиционную привлекательность локации на 30%.

Прямо сейчас у ГК ТОЧНО действуют различные программы на покупку квартир в ЖК «Родные Просторы». Подробнее — на официальном сайте девелопера.

*«life-work-play» – ворк, лайф, плэй.

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