«Кубань Кредит» нарастил кредитный портфель садоводческих предприятий Юга России до 7,5 млрд рублей

Уровень потребности и заинтересованности в кредитных средствах у садоводов Юга достаточно высокий, отметила заместитель председателя Правления Банка «Кубань Кредит» Елена Марущак в ходе агропромышленной выставки «PRO Яблоко-2026», которая начала работу 9 июня на площадке «МинВодыЭкспо» в Ставропольском крае.

Фото: Роксалана Склярова

– С начала года кредитный портфель Банка «Кубань Кредит» по садоводческим предприятиям превысил отметку в 7,5 млрд рублей, – комментирует Елена Марущак. – Рост, по сравнению с маем 2025 года составил 20%. Отрасль развивается, и мы видим возможности для расширения бизнеса в этом сегменте.

По данным на начало июня 2026 года, Банк «Кубань Кредит» заключил договоры на строительство фруктохранилищ общей емкостью свыше 98 тыс. тонн. C привлечением средств банка на Юге России уже заложено почти 2,5 тыс. га садов и виноградников.

– «Кубань Кредит» активно сотрудничает с клиентами на всех территориях операционной деятельности. Северо-Кавказский федеральный округ является перспективной зоной для развития банка, – констатировала Елена Марущак. – Здесь наши клиенты увеличивают площади садов и активно строят фруктохранилища.

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