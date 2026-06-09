Саратовский губернатор вырвался в топ-30 рейтинга репутаций глав регионов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин занял 24-е место в майском рейтинге репутации глав регионов, составленном журналом «Эксперт». За месяц он улучшил свой результат на 34 пункта, поднявшись с 58-й строчки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

Лидерами стали мэр Москвы Сергей Собянин (96 баллов) и губернаторы Глеб Никитин (Нижегородская область), Дмитрий Миляев (Тульская область), Алексей Текслер (Челябинская область) и Валерий Лимаренко (Сахалинская область). Они набрали по 95 баллов.

В тройку аутсайдеров вошли Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) и Рамзан Кадыров (Чеченская Республика). Замкнул рейтинг глава Волгоградской области Андрей Бочаров с 44 баллами.

Нина Шевченко