В Анапе приняли более 10,5 тысяч заявок на догазификацию

Жители Анапы подали свыше 13,3 тыс. заявок на социальную догазификацию, 10,5 тыс. из которых были приняты властями, а еще 2,7 тыс. оказались отклонены. Об этом заявила глава курорта Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мэр Анапы пояснила, что основными причинами для отклонения заявок являются несоответствие документов или отсутствие технической возможности подключения. На данный момент заключено 10,5 тыс. договоров, и администрация Анапы оценивает результат как высокий.

По словам Светланы Масловой, в настоящее время газ доведен до границ 9,7 тыс. домовладений, также обеспечена техническая возможность их подключения. Фактический пуск ресурса осуществлен в 6,4 тыс. домовладений. Общий потенциал догазификации Анапы составляет 13,7 тыс. домовладений.

София Моисеенко