DOGMA инвестирует около 90 млрд в развитие проектов в Ленобласти

Федеральная строительная компания DOGMA и Правительство Ленинградской области на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве с общим объемом инвестиций 85,6 млрд рублей.

Фото: пресс-служба ГК Догма

Документ предусматривает реализацию проектов для социально-экономического развития двух районов Ленинградской области — Всеволожского и Ломоносовского. Соглашение подписали губернатор области Александр Дрозденко и президент компании DOGMA Денис Морозов.

Во Всеволожском районе DOGMA начала реализацию проекта «Догма Юкки». На участке почти 43 га девелопер построит современные дома переменной этажности (9 –17 этажей) общей продаваемой площадью 304 тысячи квадратных метров и общеобразовательный комплекс, в состав которого войдут два детских сада, школа со спортивным блоком и бассейном. В ходе реализации проекта предусмотрено также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Объем инвестиций составит 36,7 млрд рублей.

Масштабный проект комплексного развития территории запланирован и в Ломоносовском районе Ленобласти. Здесь компания построит около 460 тысяч квадратных метров продаваемой площади, включая жилые кварталы, социальную, инженерную и дорожную инфраструктуру. Параллельно девелопер планирует реализацию промышленного кластера площадью 425 тысяч квадратных метров. Общий объем вложений в проект составит 48,9 млрд рублей.

«Ленинградская область работает с крупными федеральными девелоперами только в логике комплексного развития. Когда на территорию приходит проект такого масштаба, регион смотрит на весь контур жизни: школы, детские сады, спорт, дороги, инженерию, общественные пространства. Группа компаний “Догма” входит в число крупнейших застройщиков страны и имеет опыт создания больших жилых районов с собственной инфраструктурой. Рассчитываем, что в Ленинградской области этот опыт даст сильный результат: новые кварталы будут развиваться как полноценные территории для жизни с понятной социальной базой и долгосрочным эффектом для районов», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Региональная экспансия является частью стратегии развития DOGMA. Выход на рынок Ленинградской области — значимый этап для компании, открывающий возможности по реализации проектов в одном из крупнейших и перспективных регионов страны, - прокомментировал Денис Морозов, президент федеральной компании DOGMA. — Мы насыщаем свои жилые комплексы социальной инфраструктурой, внедряем современные решения в благоустройстве и применяем лучшие практики комплексного девелопмента, создавая востребованную и комфортную городскую среду. Уверен, что накопленный опыт и профессиональная экспертиза компании внесут вклад в развитие региона».

DOGMA — федеральный девелопер, основанный в 2012 году. Компания работает на рынке 14 лет, возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость и входит в тройку крупнейших застройщиков России по объему текущего строительства и является лидером по жилому строительству в проектах КРТ по данным ДОМ.РФ и ЕРЗ. Портфель компании включает более 2 млн кв. м уже построенного жилья и 3,1 млн проектируемой недвижимости. В настоящий момент девелопер возводит 13 масштабных проектов в Краснодаре, Новороссийске, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске.

ЖК «Догма Юкки» — ООО СЗ «Догма-7». Застройщик входит в ГК Догма https://dogma.ru/. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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