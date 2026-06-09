Турнир президентов

Чемпионат мира-2026, похоже, стал рекордным в том, что касается скандальности. Причем еще до старта соревнований. Практически все противоречивые моменты были вызваны не объективными обстоятельствами, такими как, например, погода, а оказались попросту рукотворными. Творцов по большому счету два — президент США Дональд Трамп и глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и глава FIFA Джанни Инфантино

Фото: Jim Watson / Pool Photo / AP Президент США Дональд Трамп и глава FIFA Джанни Инфантино

Фото: Jim Watson / Pool Photo / AP

Подготовка к крупным турнирам неизбежно сталкивается с различными трудностями. Чаще всего они связаны с двумя факторами — нехваткой времени на подготовку и нехваткой денег на нее. Все остальное уже вытекает из этих двух причин. Но североамериканский чемпионат мира в этом плане исключение. И времени, и денег на подготовку к нему вполне хватало. Тем более что и строить почти ничего не пришлось. Ну а те задержки с выделением финансирования, которые все же случались, были вызваны не отсутствием денег, а сугубо бюрократическими или вообще политическими факторами. На качество подготовки они все равно не повлияли. Однако налет скандальности турнир все равно умудрился приобрести.

Часть работы для придания первенству скандального оттенка проделали FIFA в целом и ее президент Джанни Инфантино в частности. Собственно, уже сама идея увеличить количество участников чемпионата с 32 до 48 вызвала волну недовольства.

Противники расширения указывали на то, что оно девальвирует уровень турнира, насыщая его откровенно проходными матчами. Но с турниром на 48 команд общественность в итоге смирилась (сейчас уже раздаются призывы к тому, чтобы довести число сборных-участниц до 64). Зато идея FIFA ввести впервые в своей истории динамическое ценообразование на билеты обернулась скандалом. Суть ее много раз описывалась: чем выше спрос на билеты, тем выше цена.

Даже если покупать билеты по минимальным ценам, просмотр семи игр одной команды (для этого ей надо попасть в финал) обойдется не менее чем в $7 тыс. Это в три с лишним раза больше, чем было в Катаре в 2022-м. Но проблема в том, что по тем самым минимальным ценам билетов нет. Плюс выяснилось, что FIFA довольно вольно обращалась с картами рассадки на стадионах.

Для удобства зрителей, желающих купить билеты, были составлены схемы арен, на которых секторы были закрашены в разные цвета в зависимости от категории билетов. Но многие болельщики, оставив заявку, скажем, на нижний ярус (там дороже), в итоге получали билеты на ярус верхний. Вылилось все это в начало официального расследования, проводимого прокуратурами сразу двух штатов — Нью-Йорка и Нью-Джерси. Они полагают, что в действиях FIFA есть признаки обмана потребителей. FIFA уже получила требования предоставить внутреннюю документацию, касающуюся билетной программы.

Куда больше, чем господин Инфантино, ведомый, вероятно, желанием выполнить свое обещание довести доходы FIFA за цикл 2023–2026 годов до $11 млрд (план уже был скорректирован до $13 млрд, и доходы от продажи билетов, ожидаемые на уровне $3 млрд, стали одним из ключевых факторов достижения целевого показателя), негативных поводов вокруг чемпионата мира создавал президент США Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома начал боевые действия против Ирана, чем поставил FIFA в странное положение. Федерации нужно было либо отстранять от участия в чемпионате мира Иран, для чего никаких юридических оснований не было, либо переверстывать расписание так, чтобы иранская сборная, все три матча групповой стадии которой должны пройти в США, провела в Мексике или Канаде. Конечно, сами иранцы могли бы помочь и FIFA, и американской администрации, если бы просто отказались от участия.

Но они поехали и тем самым создали удивительный прецедент: впервые сборная примет участие в чемпионате мира, проходящем в стране, находящейся в состоянии вооруженного конфликта с государством, которое она представляет. Пришлось искать компромиссный вариант. Свелся он к тому, что жить иранцы будут в Мексике и оттуда уже летать на игры в США. При этом американские власти до последнего тянули с выдачей иранской делегации виз. Выдали по минимуму: футболистам, тренерам и тем членам штаба, присутствие которых на матче необходимо,— врачам, массажистам, переводчикам и т. д. Остальные члены иранской делегации визы не получили. По американской версии, из-за того, что они могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции.

За три дня до старта первенства появилась и первая заметная жертва иммиграционной политики президента Трампа в целом. В прошлом году он увеличил количество стран, обладателям паспортов которых запрещен или затруднен въезд в США. Один из них, судья FIFA Омар Артан из Сомали (страна значится в ограничительном списке), лучший рефери Африки 2025 года, прилетел в Майами, чтобы приступить к работе — FIFA назначила его обслуживать матчи чемпионата мира. Но на границе его развернули и отправили обратно первым же рейсом.

В FIFA ничего не смогли с этим поделать. А ведь в 2017 году, когда Дональд Трамп работал свой первый срок, а США еще только претендовали на право проведения чемпионата мира, Джанни Инфантино говорил: «Очевидно, что любая команда, а также представляющие ее интересы официальные лица, равно как и болельщики, должны иметь возможность попасть в страну, проводящую чемпионат мира. В противном случае в такой стране не будет никакого чемпионата мира». С тех пор Джанни Инфантино и Дональд Трамп успели подружиться. И о своей прежней позиции президент FIFA не вспоминает.

Арнольд Кабанов