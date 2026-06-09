В Ставрополе началась облицовка фонтана в сквере возле лицея №8

Специалисты начали облицовывать фонтан в сквере возле лицея №8 в Ставрополе, сообщил в своем канале в Max глава городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал в Max главы администрации Ставрополя Ивана Ульянченко Фото: Официальный канал в Max главы администрации Ставрополя Ивана Ульянченко

Как уточняется в сообщении, чаша фонтана уже отремонтирована, коммуникации проведены. «Также подготовили основание для резинового покрытия новой детской площадки и продолжают прокладывать сети для подсветки деревьев. Чтобы во время дождей не скапливалась вода, оборудуем около 600 метров водоотводных лотков. После завершения земляных работ подрядчики приступят к монтажу фонарей, посеву газонов и установят современный детский городок»,— написал глава городской администрации.

Площадь локации, на которой ведутся работы, составляет около 8 тыс. кв м.

Наталья Шинкарева