Контракт разделили на порции

Арбитражный суд Татарстана признал недействительными четыре договора на организацию питания в детском саду Мамадышского района на 2,4 млн руб. По иску прокуратуры республики суд установил, что детсад искусственно раздробил единую закупку на четыре контракта с одним исполнителем, чтобы обойти конкурентные процедуры по закону о госзакупках. Поставщика обязали вернуть детсаду полную сумму договоров. Ранее начальник отдела образования района был оштрафован по административному делу за те же нарушения. Эксперты отмечают, что исход выглядит для подрядчика мягким — обычно суды взыскивают штрафные санкции в многомиллионном размере и вносят поставщика в реестр недобросовестных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал незаконным дробление контрактов на питание в детсаде

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Суд признал незаконным дробление контрактов на питание в детсаде

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Татарстана признал недействительными четыре договора на организацию питания в детском саду Мамадышского района, следует из картотеки арбитражных дел. Решение вынесено по иску прокуратуры республики.

Согласно решению суда, в январе 2025 года МБДОУ комбинированного вида «Красногорский детский сад «Радуга» заключил с потребительским кооперативом «Нухрат» четыре договора на организацию питания. Каждый договор был заключен на сумму 599 тыс. рублей, общая сумма составила почти 2,4 млн руб. Отмечается, что услуги были выполнены в полном объеме, а оплата произведена.

Договоры были заключены с единственным поставщиком на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ, который позволяет заключать контракты без конкурентных процедур на сумму не более 600 тыс. руб. Однако, как посчитала прокуратура, договоры по своей правовой природе образуют единую сделку, искусственно раздробленную на несколько самостоятельных контрактов. Тем самым заключив раздробленные контракты, ответчики намеренно ушли от проведения конкурентных процедур.

Кроме того, нарушение было подтверждено постановлением УФАС по Татарстану по делу об административном правонарушении от декабря 2025 года. В нем начальник МКУ «Отдел образования» исполкома Мамадышского района признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ (нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок).

В апреле 2026 года начальник отдела образования района Ильдус Габдрахманов был уволен в связи с утратой доверия. Как сообщала прокуратура, он не уведомил руководство о личном конфликте интересов и составил фиктивный акт выполненных работ на сумму свыше 157 тыс. руб. об оказании услуг по организации питания в детском саду, хотя фактически услуги не оказывались. Бюджетные средства были направлены на погашение его личного долга перед директором потребительского кооператива. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), суд назначил наказание в виде штрафа 250 тыс. руб.

В качестве последствий недействительности сделки суд обязал потребительский кооператив «Нухрат» возвратить детскому саду 2,4 млн руб.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что иски прокуратуры о признании недействительными контрактов на питание и взыскании ранее уплаченных сумм — типичная история для сферы закупок. «Обычно основанием для обращения и отмены является именно дробление закупок с целью обхода обязанности проводить конкурентную процедуру по определению поставщика. Конкретный кейс выглядит для подрядчика скорее мягким исходом: его просто обязали вернуть полученные деньги без штрафных санкций в многомиллионном размере и внесения в реестр недобросовестных, как нередко бывает в аналогичных случаях»,— пояснил эксперт.

По словам господина Горбунова, для прокуратуры это рутина: она регулярно выходит в арбитраж с исками о признании ничтожными контрактов, заключенных с нарушением 44-ФЗ и 223-ФЗ, в том числе по договорам питания в образовательных и дошкольных учреждениях. «Суды обычно поддерживают такие иски даже при полном фактическом исполнении контрактов, поскольку нарушение конкурентных процедур само по себе считается достаточным основанием для недействительности. В практике по дроблению закупок или обходу конкурентных процедур суды, помимо признания договоров недействительными, нередко взыскивают с поставщика весь объем полученных средств, при этом параллельно возможны уголовные дела (мошенничество, злоупотребление полномочиями) против должностных лиц»,— заключил эксперт.

Анар Зейналов