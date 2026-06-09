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В Краснодаре поставят пластический спектакль по мифу об Орфее

Краевой театр современного искусства представит премьеру пластического спектакля «Орфей. Шепот в сумерках». Показы постановки состоятся 18, 19 и 20 июня во Дворце искусств на улице Стасова в Краснодаре, передает пресс-служба театра.

Фото: пресс-служба Краевого театра современного искусства

Фото: пресс-служба Краевого театра современного искусства

Для работы с артистами труппы художественный руководитель Театра современного искусства Анна Агеева пригласила режиссера и хореографа-постановщика Ольгу Лабовкину. В основе спектакля — переосмысление мифа об Орфее, который представлен как путешествие героя в пространство собственного подсознания.

Музыкальное оформление спектакля подготовил композитор Илья Дягель, художником-постановщиком выступила Ксения Кочубей, костюмы разработала Диана Шинкаренко. Ассистентом хореографа стал Ринат Ханджян.

Театр начал работу весной 2024 года, а первый творческий сезон завершил летом 2025 года.

Возрастное ограничение 12+

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