В Краснодаре поставят пластический спектакль по мифу об Орфее

Краевой театр современного искусства представит премьеру пластического спектакля «Орфей. Шепот в сумерках». Показы постановки состоятся 18, 19 и 20 июня во Дворце искусств на улице Стасова в Краснодаре, передает пресс-служба театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краевого театра современного искусства Фото: пресс-служба Краевого театра современного искусства

Для работы с артистами труппы художественный руководитель Театра современного искусства Анна Агеева пригласила режиссера и хореографа-постановщика Ольгу Лабовкину. В основе спектакля — переосмысление мифа об Орфее, который представлен как путешествие героя в пространство собственного подсознания.

Музыкальное оформление спектакля подготовил композитор Илья Дягель, художником-постановщиком выступила Ксения Кочубей, костюмы разработала Диана Шинкаренко. Ассистентом хореографа стал Ринат Ханджян.

Театр начал работу весной 2024 года, а первый творческий сезон завершил летом 2025 года.