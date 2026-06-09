Жители КБР получили 26,4 млн рублей субсидии на оплату ЖКУ

В Кабардино-Балкарии в первом полугодии текущего года 1,7 тыс. семей получили субсидию на жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что общая сумма субсидий составила 26,4 млн руб. Собственник обязан погасить долги перед ресурсоснабжающими организациями, чтобы получить право оформления субсидии.

«В республике максимально допустимая доля расходов на жилищно-коммунальные услуги составляет 12% от совокупного дохода для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар пенсионеров, и 15% для всех остальных граждан»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева