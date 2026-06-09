В Новороссийске утвердят правила для парковки и движения самокатов

Администрация Новороссийска планирует утвердить порядок парковки и передвижения средств индивидуальной мобильности на улицах города отдельным документом. Об этом заявил мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Андрея Кравченко, контроль за парковкой электросамокатов является ежедневной задачей. Для этих целей уполномоченные специалисты должны будут разработать соответствующий порядок использования средств индивидуальной мобильности.

Процесс разработки документа, как отметил Андрей Кравченко, затягивается по «юридическим причинам». Глава города дал поручение подчиненным определить итоговый срок утверждения документации в ближайшие дни.

«Дальнейшее затягивание решения этого вопроса недопустимо»,— заявил глава Новороссийска.

Кристина Мельникова