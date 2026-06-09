В Ставрополе запретили работу незаконной АЗС

Прокуратура Ленинского района Ставрополя обратилась в суд с требованием прекратить деятельность незаконной автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, одна из заправок в районе города работает в отсутствие декларации пожарной безопасности. Также на АЗС нет системы громкоговорящей связи и присутствуют грубые нарушения противопожарной безопасности.

«Владелец промышленного объекта не обеспечил его категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности. При въезде на территорию заправки не выполнены пологие повышенные участки или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за пределы территории станции»,— говорится в сообщении.

Прокуратура также требует демонтировать незаконную заправку и взяскать с владельца неустойку за неисполнение судебного акта в размере 1 тыс. руб. за один календарный день в первый месяц, со второго месяца — 10 тыс. руб. в день.

Наталья Шинкарева