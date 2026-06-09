Нижегородская область получит 37,5 млн рублей на льготные лекарства

Еще 37,5 млн руб. выделят Нижегородской области из бюджета РФ на покупку лекарств и медизделий льготным категориям граждан в 2026 году. Всего распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина между регионами распределено 1,7 млрд руб.

Ранее федеральное правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства. Это решение потребовало дополнительного финансирования. Всего в 2026 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 74 млрд руб.

Галина Шамберина