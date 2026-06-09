МЧС предупредило о ливнях, граде и угрозе селей в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии с 9 по 12 июня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в республике местами пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозами, градом и сильным ветром. Порывы ветра могут достигать 20–25 м/с.

В МЧС также предупредили о повышении уровней воды в реках до неблагоприятных отметок и вероятности схода селевых потоков малого объема в горных районах.

По данным ведомства, непогода может привести к подтоплению низменных участков местности, прибрежных территорий и населенных пунктов, а также нарушению работы ливневых и дренажных систем.

Кроме того, существует риск размыва берегов рек, повреждения мостовых сооружений, линий электропередачи и связи. Неблагоприятные погодные условия также могут нанести ущерб сельскохозяйственным культурам и плодовым садам.

Спасатели призвали жителей и гостей республики соблюдать меры предосторожности и следить за оперативными сообщениями экстренных служб.

Валерий Климов