Антимонопольная служба превысила полномочия по жалобе на закупку «Транснефть-Терминал»

Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконными решение и предписание регионального управления Федеральной антимонопольной службы, вынесенные по жалобе ООО «РАИНТ» на действия АО «Транснефть-Терминал» («ТНТ») при проведении закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, АО «ТНТ» выступило организатором запроса цен на поставку средств индивидуальной защиты (плащей) с начальной максимальной ценой 479,5 тыс. руб. Закупка завершилась без заключения договора по причине отсутствия заявок, что зафиксировано итоговым протоколом конкурсной комиссии от 9 октября 2024 года.

ООО «РАИНТ», не подававшее заявку на участие, обратилось в краснодарское УФАС с жалобой на положения закупочной документации. Решением от 22 октября 2024 года антимонопольный орган признал жалобу обоснованной и усмотрел в действиях организатора нарушение части 6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ при описании предмета закупки. УФАС выдало предписание об отмене протокола заседания конкурсной комиссии от 9 октября 2024 года, внесении изменений в документацию с учетом выводов ведомства и продлении срока приема заявок.

Не согласившись с выводами УФАС, АО «ТНТ» обратилось в арбитражный суд. В ходе разбирательства суд установил, что жалоба ООО «РАИНТ» сводилась к несогласию с требованиями документации о необходимости предоставления сертификатов соответствия. При этом, согласно ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, лица, не подававшие заявку на участие в закупке, могут обжаловать действия организатора только в случае нарушения порядка размещения информации о торгах или порядка подачи заявок. В своей жалобе в УФАС ООО «РАИНТ» не ссылалось на подобные нарушения.

Суд пришел к выводу, что у антимонопольного органа отсутствовали основания для рассмотрения жалобы лица, не являвшегося участником закупки и не имевшего права оспаривать саму документацию.

Елена Турбина