В Мурманской области 13 июня стартует акция «На Севере — лето»
С 13 июня во всех муниципалитетах Мурманской области начнется масштабная летняя акция «На Севере — лето», инициированная губернатором Андреем Чибисом. Жителей ждут концерты, выставки, кинопоказы, мастер-классы, уличные активности и экскурсии. Флагманская площадка развернется в Мурманске на улице Воровского, где каждые выходные будут проходить творческие программы для всей семьи, сообщили в региональном правительстве.
Мероприятия охватят все муниципалитеты Кольского Заполярья
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В центре Мурманска также заработает «Открытая сцена» с возможностью выступить для всех желающих. Акция проходит в регионе с 2024 года. В этом сезоне особое внимание уделено северянам старшего поколения. Мероприятия охватят все муниципалитеты Кольского Заполярья и продлятся в течение всего летнего периода. Ранее в регионе также запустили программу бесплатных экскурсий «Туризм для своих», рассчитанную на 5 тыс. участников.