В Махачкале проверяют законность передачи в частную собственность земли под строительство школы

Следователи в Махачкале проводят процессуальную проверку по факту нарушения прав жителей микрорайонов Турали, Анжи и Ипподром. По результатам проверки может быть возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в соцсетях появилось сообщение жителей районов. В нем они сообщили, что земельный участок, предусмотренный для строительства, оказался в частной собственности, а также может быть использован под коммерческую застройку.

«Данные обстоятельства могут повлечь нарушение прав несовершеннолетних на доступное образование, поскольку ближайшая школа перегружена, а дети вынуждены обучаться в несколько смен»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева