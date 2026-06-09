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В Махачкале проверяют законность передачи в частную собственность земли под строительство школы

Следователи в Махачкале проводят процессуальную проверку по факту нарушения прав жителей микрорайонов Турали, Анжи и Ипподром. По результатам проверки может быть возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в соцсетях появилось сообщение жителей районов. В нем они сообщили, что земельный участок, предусмотренный для строительства, оказался в частной собственности, а также может быть использован под коммерческую застройку.

«Данные обстоятельства могут повлечь нарушение прав несовершеннолетних на доступное образование, поскольку ближайшая школа перегружена, а дети вынуждены обучаться в несколько смен»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

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