Вологодская область усилила авиапатрулирование лесов из-за высокой пожароопасности

В пяти округах Вологодской области установился высокий IV класс пожарной опасности. Для мониторинга задействованы три воздушных судна — «Цессна» и Ан-2, общий налет которых в этом сезоне вырос на 43% — до 617 часов. В регионе действует особый противопожарный режим с повышенными штрафами до 1 млн рублей для юрлиц, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионе действует особый противопожарный режим

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В регионе действует особый противопожарный режим

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Самолеты базируются в Череповце, Великом Устюге и Белозерске. Система контроля включает космическое наблюдение, авиапатрулирование, сеть видеокамер и наземные обходы. Все данные стекаются в обновленную Региональную диспетчерскую службу. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 90 тыс. рублей. Ранее пожароопасный сезон был объявлен также в Мурманской области, Карелии и других регионах Северо-Запада.

Кирилл Конторщиков