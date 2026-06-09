Вологодская область усилила авиапатрулирование лесов из-за высокой пожароопасности
В пяти округах Вологодской области установился высокий IV класс пожарной опасности. Для мониторинга задействованы три воздушных судна — «Цессна» и Ан-2, общий налет которых в этом сезоне вырос на 43% — до 617 часов. В регионе действует особый противопожарный режим с повышенными штрафами до 1 млн рублей для юрлиц, сообщили в правительстве региона.
В регионе действует особый противопожарный режим
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Самолеты базируются в Череповце, Великом Устюге и Белозерске. Система контроля включает космическое наблюдение, авиапатрулирование, сеть видеокамер и наземные обходы. Все данные стекаются в обновленную Региональную диспетчерскую службу. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 90 тыс. рублей. Ранее пожароопасный сезон был объявлен также в Мурманской области, Карелии и других регионах Северо-Запада.