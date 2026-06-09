Зампред Псковского «Яблока» оштрафована за пост 2016 года
Суд оштрафовал зампреда Псковского «Яблока» Светлану Василькову на 1 тыс. рублей за публикацию десятилетней давности в запрещенной соцсети. Политик утверждает, что страница ей не принадлежит. В партии это уже десятый аналогичный протокол в отношении возможных кандидатов накануне избирательной кампании.
Политик утверждает, что страница ей не принадлежит
Фото: Пресс-служба «Яблока»
Инцидент рассмотрел Опочецкий райсуд 8 июня. Госпожа Василькова заявила, что не пользуется данной соцсетью, а указанный аккаунт — не ее. В «Яблоке» намерены обжаловать решение.