Зампред Псковского «Яблока» оштрафована за пост 2016 года

Суд оштрафовал зампреда Псковского «Яблока» Светлану Василькову на 1 тыс. рублей за публикацию десятилетней давности в запрещенной соцсети. Политик утверждает, что страница ей не принадлежит. В партии это уже десятый аналогичный протокол в отношении возможных кандидатов накануне избирательной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политик утверждает, что страница ей не принадлежит

Фото: Пресс-служба «Яблока» Политик утверждает, что страница ей не принадлежит

Фото: Пресс-служба «Яблока»

Инцидент рассмотрел Опочецкий райсуд 8 июня. Госпожа Василькова заявила, что не пользуется данной соцсетью, а указанный аккаунт — не ее. В «Яблоке» намерены обжаловать решение.

Кирилл Конторщиков