Председатель ЗСК встретился с министром образования и науки края

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с министром образования и науки региона Сергеем Пронько, недавно возглавившим ведомство. В обсуждении также участвовал глава профильного комитета ЗСК по науке, образованию, культуре и делам семьи Александр Поголов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kubzsk.ru Фото: kubzsk.ru

Открывая встречу, господин Бурлачко отметил, что новый министр обладает опытом работы как в образовательных учреждениях, так и в системе регионального министерства, что, по его словам, позволяет ему глубоко понимать отраслевую специфику. Спикер ЗСК подчеркнул, что вопросы развития науки и образования традиционно находятся в центре внимания краевого парламента, в том числе в рамках выездных мероприятий и мониторинга реализации нацпроектов и госпрограмм.

Отдельным блоком стороны обсудили подготовку кадров для реального сектора экономики. Юрий Бурлачко обозначил необходимость выстраивания непрерывной цепочки «школа — система среднего профобразования — вуз» с усилением практической составляющей и интеграцией обучения с производством. Сергей Пронько в свою очередь отметил важность целевого набора и более активного участия предприятий в формировании заказов на подготовку специалистов.

Министр сообщил, что в крае развивается система профориентации, создаются профильные классы, завершается формирование десяти промышленных площадок для подготовки кадров. По его словам, готовится законопроект, направленный на упрощение получения рабочих профессий выпускниками девятых классов.

Также обсуждалось межведомственное взаимодействие при прогнозировании кадровой потребности экономики. Юрий Бурлачко отметил целесообразность вовлечения муниципалитетов в эту работу, приведя в пример практики отдельных городов края, где местные власти учитывают потребности предприятий при планировании образовательных программ.

Отдельное внимание было уделено вопросам начальной военной подготовки в школах. По информации министра, проводится оценка материально-технической базы образовательных учреждений, разработан электронный курс и учебно-методические материалы.

В завершение встречи Юрий Бурлачко предложил оперативно направлять законодательные инициативы в профильный комитет ЗСК для их дальнейшей проработки на региональном и федеральном уровнях, в том числе через Южно-Российскую парламентскую ассоциацию.

Вячеслав Рыжков