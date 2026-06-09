IEKGROUP внедрит высокотехнологичные системы электроснабжения в проекты DOGMA

Стратегическое соглашение подписали президент DOGMA Денис Морозов и вице-президент, член Совета директоров IEKGROUP Валерий Адлюков.

Фото: пресс-служба ГК Догма

На Петербургском международном экономическом форуме федеральный девелопер DOGMA и высокотехнологичная электротехническая компания IEKGROUP объявили о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционно- строительных проектов.

«Сотрудничество с IEKGROUP, одним из лидеров рынка, позволит нам использовать самые передовые и высококачественные решения для электротехнического оснащения наших проектов. Интеграция технологий и экспертного потенциала партнера — это залог надежности, энергоэффективности и повышенного комфорта для каждого жителя наших кварталов», — отметил президент DOGMA Денис Морозов.

«Девелопменту для строительства инженерных сетей и коммуникаций сегодня нужен современный технологичный подход. Мы не просто производим качественный продукт, а выстраиваем систему управления клиентским опытом, включающую в себя комплексное предложение и отлаженную производственную логистику. Это позволяет нам эффективно решать задачи по проектированию и поставке всего ассортимента продуктов и оборудования, строго выдерживая сроки производства и доставки, а также обеспечивая техническую и сервисную поддержку проектных решений», — отметил вице-президент, член Совета директоров IEKGROUP Валерий Адлюков.

Соглашение направлено на обеспечение электротехническими решениями 13 масштабных проектов застройщика в пяти регионах страны. Комплексные решения для жилой, социальной и коммерческой недвижимости включают модульные автоматические выключатели ARMAT и KARAT, металлические распределительные корпуса TITAN, силовые автоматические выключатели ARMAT и MASTER, электроустановочные изделия BRITE, металлические лотки ESCA, светильники и другое оборудование IEKGROUP.

Высокая локализация производственных мощностей и развитая сеть логистических центров IEKGROUP позволит компании оперативно обеспечивать проекты DOGMA качественной продукцией.

На текущий момент DOGMA возводит 2,7 млн кв.м жилья и входит в топ--3 федеральных девелоперов по объему строительства. В своих проектах компания применяет передовые, технологичные решения для комфорта жителей. Объединение экспертизы девелопера и высокотехнологичной электротехнической компании позволит создавать проекты, отвечающие самым высоким стандартам надежности, энергоэффективности и качества городской средыв том числе самый масштабный ЖК России по версии ЕРЗ – «Самолет», и входит в топ--3 федеральных девелоперов по объему строительства.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

https://dogma.ru/