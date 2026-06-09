В Челябинске участников ОПС осудили за организацию вебкам-студии

Советский районный суд Челябинска признал виновными 15 граждан в незаконном изготовлении в вебкам-студии порнографических материалов и их демонстрации (п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Участников ОПГ приговорили к реальным и условным срокам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2022–2024 годах подельники арендовали элитные помещения в Волгоградской, Ростовской и Челябинской областях для организации вебкам-студий. Сообщники имели разные роли: руководитель, кураторы, управляющие, администраторы и модели. С помощью онлайн-трансляций они заработали 3 млн руб.

Руководителя группировки приговорили к трем годам трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Два куратора получили три года один месяц и три года три месяца лишения свободы в колонии общего режима. Одному из администраторов назначили наказание в виде двух лет 11 месяцев заключения. Остальным подельникам дали от двух лет трех месяцев до трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года. В доход государства изъято имущество, которое фигуранты использовали во время преступлений, — компьютеры и различное оборудование. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска