Суд отправил в СИЗО астраханца по подозрению в хищении 6 млн у матери бойца СВО

Октябрьский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения жителю Астрахани Асхабу Муртазалиеву, подозреваемому в мошенничестве в крупном размере. Следствие полагает, что он похитил более 6,2 млн руб. у матери погибшего участника СВО (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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По данным силовиков, с 7 по 29 мая этого года неустановленное лицо под видом следователя ФСБ связалось с потерпевшей, проживающей в Октябрьском районе. Общение происходило по телефону и в мессенджере. По инструкциям мать погибшего сняла со счетов и передала астраханцу наличные. 6 июня его задержали. Свою причастность к преступлению он подтвердил в суде.

Вчера, 8 июня, суд постановил отправить подозреваемого в СИЗО до 31 июля. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Нина Шевченко