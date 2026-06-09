Ставропольские овцеводы продают шерсть в десятки раз дешевле себестоимости

Ставропольские овцеводы реализуют шерсть по ценам, которые в десятки раз ниже себестоимости производства. Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на представителей отрасли.

По словам председателя СПК «Племзавод "Восток"» Андрея Лобанова, в прошлом году хозяйство продавало немытую шерсть по цене 30–40 руб. за килограмм. При этом себестоимость продукции составляет около 1 тыс. руб. за килограмм.

«Конъюнктура рынка не позволяет разводить овец с прибылью: шерсть не востребована российской промышленностью, и мясо тоже продаётся дешевле себестоимости», — приводит агентство слова руководителя хозяйства.

По данным краевого минсельхоза, в 2025 году на поддержку производства шерсти в регионе было направлено 60,3 млн руб., еще 48,7 млн руб. выделили на племенное маточное поголовье. В бюджете на 2026 год предусмотрено соответственно 54 млн и 44 млн руб.

Как отмечают участники рынка, одной из причин кризиса в отрасли стало сокращение перерабатывающих мощностей и снижение спроса на натуральную шерсть. При этом часть низкокачественной шерсти, производимой в личных подсобных хозяйствах, зачастую приходится утилизировать либо использовать для изготовления войлочных изделий.

Валерий Климов