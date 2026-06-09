На Ставрополье участника ОПГ отправили в колонию за незаконную банковскую деятельность

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор местному жителю по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Об этом сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Суд установил, что фигурант, действуя в составе организованной преступной группы, участвовал в незаконных операциях по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По данным суда, в результате противоправной деятельности участники схемы получили незаконный доход в размере более 11,7 млн руб.

Подсудимый признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, осужденному назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Валерий Климов