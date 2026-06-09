В Симферополе завели дело в отношении членов ОПГ, устраивавших нелегальные азартные игры

Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении двух жителей Симферополя, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр в составе организованной группы (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля по июнь 2026 года четверо местных жителей организовали работу подпольного игорного заведения в нежилом помещении на проспекте Победы в Симферополе. Для проведения азартных игр использовалось специальное игровое оборудование.

Деятельность нелегального игрового клуба была пресечена в ходе совместных мероприятий следователей и сотрудников МВД по Республике Крым.

В рамках расследования проведены обыски как в помещении, где функционировал игорный зал, так и по адресам проживания предполагаемых организаторов. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные устройства и денежные средства.

Следствие готовится предъявить фигурантам обвинение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также другие лица, которые могли быть причастны к организации незаконного игорного бизнеса.

Вячеслав Рыжков