На станции Ростов-Товарный автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом

На железнодорожном переезде станции Ростов-Товарный Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение легкового автомобиля с маневровым локомотивом. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций СКЖД.

Авария произошла сегодня в 10:05 на подъездных путях станции. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом.

В результате происшествия никто не пострадал. Схода подвижного состава не произошло.

«По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал, схода подвижного состава нет. На движение других поездов данное происшествие не повлияло»,— сообщили в СКЖД.

В компании уточнили, что инцидент не сказался на графике движения поездов. Представители Северо-Кавказской железной дороги в очередной раз призвали водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и не выезжать на пути перед приближающимся подвижным составом.

Валерий Климов