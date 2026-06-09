В Таганроге рассказали о восстановлении поврежденных дронами домов

В Таганроге в оперативном режиме восстанавливают поврежденные окна и продолжают принимать документы на получение компенсации за поврежденные автомобили после атаки беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Светланы Камбуловой Фото: соцсети Светланы Камбуловой

На повестке совещания местных властей находятся дома на улице Инструментальной, 39-а и 39-б, улице Портовой, 85-5, а также в переулке Сенном, 2-2, 2-3 и 2-4. Отмечается, что управляющая компания ООО «УК Сервис строй-Юг» накануне отремонтировала кровли многоквартирного дома на улице Портовой, 85-5. Специалисты заменили 18 кв. м шиферного покрытия и 70 креплений листов шифера, а также загерметизировали все пробоины малого диаметра. В настоящее время УК формирует заявку в Фонд капитального ремонта на проведение капитального ремонта этого дома.

В переулке Сенном, 22, 23 и 24 оперативно заменили остекление и вывезли мусор. По улице Инструментальной, 39-а и 39-б управление ЖКХ заключило муниципальный контракт на обследование технического состояния зданий. Эксперты дали свое заключение. Власти обратились к строителям для проведения инструментального обследования и определения стоимости восстановительных работ. Свои коммерческие предложения специалисты должны представить до 12 июня.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Таганроге расширили зону ЧС после атаки беспилотников.

Константин Соловьев