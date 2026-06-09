Житель Анапы пойдет под суд за незаконную продажу рыбы

В отношении жителя Анапы возбудили уголовное дело о незаконной продаже рыбы в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Суммарная стоимость рыбы, изъятой у гражданина, превысила 3,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, в мае 2025 года анапчанин организовал незаконный промысел ценных пород рыбы. Он выловил черноморский калкан и акулу из рода катрановых, а потом поместил улов в холодильной камере одного из ангаров в Анапе. Установлено, что мужчина хранил рыбу для последующей продажи без соответствующей документации.

Деятельность горожанина пресекли полицейские. В настоящее время заместитель межрайонного прокурора утвердил обвинительный акт в отношении местного жителя. Анапчанину может грозить наказание до трех лет лишения свободы.

Кристина Мельникова