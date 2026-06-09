Возраст петербуржцев предложили проверять через мессенджер Макс
В Заксобрание Петербурга внесен законопроект, разрешающий магазинам и заведениям подтверждать совершеннолетие посетителей через сервис Макс. Документ касается мест, где нахождение несовершеннолетних запрещено или ограничено, пишет «Деловой Петербург».
Документ касается мест, где нахождение несовершеннолетних запрещено или ограничено
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Если возраст вызывает сомнения, продавец сможет запросить у покупателя данные через мессенджер. Ранее в городе уже ужесточили правила для «наливаек» и ввели штрафы для нарушителей правил продажи алкоголя. Законопроект будет рассмотрен депутатами в ближайшее время.