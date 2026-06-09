Возраст петербуржцев предложили проверять через мессенджер Макс

В Заксобрание Петербурга внесен законопроект, разрешающий магазинам и заведениям подтверждать совершеннолетие посетителей через сервис Макс. Документ касается мест, где нахождение несовершеннолетних запрещено или ограничено, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Документ касается мест, где нахождение несовершеннолетних запрещено или ограничено

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Документ касается мест, где нахождение несовершеннолетних запрещено или ограничено

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Если возраст вызывает сомнения, продавец сможет запросить у покупателя данные через мессенджер. Ранее в городе уже ужесточили правила для «наливаек» и ввели штрафы для нарушителей правил продажи алкоголя. Законопроект будет рассмотрен депутатами в ближайшее время.

Кирилл Конторщиков