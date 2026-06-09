В Кисловодске отремонтируют пять домов за 60 млн рублей

В Кисловодске определили подрядчика для капитального ремонта пяти многоквартирных домов в Кисловодске, в том числе дома 1917 года постройки на улице Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам электронного аукциона работы выполнит компания «СТАВРОС». Стоимость контракта превышает 60 млн руб. Планируется, что в ближайшее время в домах обновят 15 ключевых элементов: четыре фасада, две крыши и девять инженерных систем — от электроснабжения до водоснабжения и отопления. Большинство зданий были построены в 1950-х годах, пережили несколько поколений жителей и сохранили запас прочности, однако конструкции и коммуникации требуют серьезного ремонта, отмечается в сообщении.

Константин Соловьев