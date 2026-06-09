В Севастополе четыре АЗС начали работать без QR-кодов

Четыре автозаправочные станции в Севастополе начали обслуживать водителей без обязательного предъявления QR-кодов. Воспользоваться этой возможностью в течение дня смогут жители близлежащих районов, а также отдаленных сел и деревень. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Идем на такую меру, так как на этих АЗС сформирован хороший запас»,— заявил Михаил Развожаев.

Изменения коснулись станций, расположенных по следующим адресам: в Верхнесадовом на Севастопольской улице, 321; в Орлином на улице Владимира Тюкова, 85а; на Северной стороне на улице Челюскинцев, 65; в Гончарном на автодороге Симферополь—Ялта—Севастополь, 137-й км.

Ранее глава Севастополя сообщал, что с 10:00 9 июня на пяти заправках Севастополя будут свободно продавать бензин марки АИ-92. Топливо марки АИ-92 продают на АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2; АЗС 82 Камышовое шоссе, 7-В; АЗС 166 Камышовое шоссе, 32; АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16; АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18-А, Н-06, 62 км.

Алина Зорина