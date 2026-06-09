Дело за малым

В 2025 году прирост собственных доходов бюджета Ярославской области обеспечили налогообложение физических лиц и малого бизнеса. В то же время отчисления от крупных предприятий сократились, уменьшился и объем облагаемых дивидендов. План по основным источникам дохода оказался не выполненным. Снизились и поступления из федерального бюджета. Данные приведены в отчете об исполнении бюджета, который поступил в Ярославскую областную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Бюджет Ярославской области в 2025 году был исполнен по доходам на 125,0 млрд руб. при плане 139,5 млрд руб. (89,59% от плана). Об этом говорится в пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета, который был внесен в Ярославскую областную думу. Годом ранее объем доходов был чуть больше — 126,8 млрд руб.

Общая сумма расходов областного бюджета за 2025 год составила 137,3 млрд руб. при плане 151,7 млрд руб. (90,50% от плана). Дефицит составил 12,3 млрд руб.

Собственные доходы регионального бюджета выросли на 3,7% или на 3,8 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Налоговые и неналоговые доходы составили 108,4 млрд руб. Впрочем, это лишь 88,5% от плана на год, недобор составил 14,1 млрд руб. Поступления из федерального бюджета, напротив, сократились по сравнению с предшествующим годом на 21,4% и составили 16,4 млрд руб. (22,2 млрд руб. годом ранее).

Больше всего областной бюджет пополнил налог на доходы физических лиц. НДФЛ поступил в региональную казну в размере 38,4 млрд руб.

«По сравнению с 2024 годом рост поступления на 5,2 млрд руб. по причине роста фонда заработной платы и поступления разовых платежей по результатам контрольно-аналитической работы налоговых органов»,— говорится в пояснительной записке.

Между тем план по НДФЛ в 2025 году достигнут не был. Отставание от запланированных показателей обеспечили крупные налогоплательщики. Как указано в пояснительной записке, сократились полученные ими дивиденды и, как следствие — налоги с них.

Вторым по значимости налогом в 2025 году стал налог на прибыль организаций, еще несколько лет назад занимавший первую строчку в списке доходов бюджета. Он принес в казну 24,3 млрд руб., снижение по сравнению с 2024 годом составило 3 млрд руб. или 10,9%. Налог поступил ниже плановых показателей на 3,6 млрд руб. Снижение объема налога на прибыль наблюдается с 2024 года после взрывного роста в 2022-2023 годах.

Наиболее значительное снижение поступлений по налогу на прибыль произошло в производстве химических веществ и химических продуктов. Причиной в пояснительной записке называется уменьшение реализации продукции и рост расходов. Кроме того, налог на прибыль снизился из-за перехода в другую категорию крупного налогоплательщика. Одно из предприятий региона перешло на уплату единого сельскохозяйственного налога. Снизилась прибыль и в отрасли «производство машин и оборудования» в связи с ростом расходов и снижением доходов от реализации.

На третьей позиции по объему поступлений собственных доходов находятся акцизы. Они поступили в областной бюджет в сумме 18,5 млрд руб., что на 7,3% ниже уровня прошлого года.

«Поступление ниже запланированного на 2 млрд руб. в результате снижения объемов реализации пива на территории области»,— отмечает пояснительная записка.

Частично компенсировать потери областного бюджета из-за проблем крупных налогоплательщиков помог средний и малый бизнес. Сборы налогов по упрощенной системе налогообложения выросли на 8% и составили 10,2 млрд руб. Правда, региональные власти ожидали от субъектов МСП более активного роста, недобор от плана составил 1,1 млрд руб.

Налог на имущество организаций вырос на 2,2% по сравнению с предшествующим годом (до 6,8 млрд руб.), но опять-таки ниже плана на 1,4 млрд руб. «в связи с произведенными возвратами по уточненным декларациям, представленным налогоплательщиком». Продать региональное имущество удалось на 1,3 млрд руб., что меньше плана на 1,7 млрд. Причина — в отсутствии покупателей на ряд объектов региональной собственности.

Не удалось выполнить и план по штрафам. По статье «штрафы, санкции, возмещение ущерба» в областной бюджет поступило 1,9 млрд руб., на 2,2 млрд ниже плана «в связи с отставанием от предусмотренных сроков ввода в эксплуатацию постов весового контроля и камер фотовидеофиксации нарушений ПДД для исчисления штрафов».

Задолженность главных распорядителей и получателей средств бюджета по сравнению с началом 2025 года увеличилась в 2,1 раза и составила 18,2 млрд руб., просроченная задолженность по отношению к началу года увеличилась в 34,9 раза и составила 3 млрд руб.

«В результате анализа причин образования просроченной кредиторской задолженности установлено, что главной причиной образования задолженности является невыполнение доходной части бюджета»,— констатирует пояснительная записка.

Государственный долг в 2025 году вырос с 55 млрд до 64,5 млрд руб. На 1 января 2026 года в структуре государственного долга бюджетные кредиты, полученные от Министерства финансов РФ и Казначейства России, занимали 56,7%, государственные ценные бумаги, размещенные субъектом РФ, — 5,5%, кредиты от кредитных организаций — 37,8%.

Отчет об исполнении бюджета региона предстоит утвердить депутатам Ярославской областной думы на очередном заседании.

Антон Голицын