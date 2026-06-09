AG-Technologies арендовала 5 тыс. кв. м на Московском шоссе

Российский производитель спецодежды AG-Technologies арендовал 5 тыс. кв. м в складском комплексе класса А по адресу: Московское шоссе, 151 к. 4. Консультантом сделки выступила компания Bright Rich | CORFAC International.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне роста предложения арендаторы все чаще объединяют разрозненные склады в один

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На фоне роста предложения арендаторы все чаще объединяют разрозненные склады в один

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

AG-Technologies выпускает продукцию под брендом Brodeks, а также представляет европейские марки Portwest, Engel, Safety Jogger и Delta Plus. В управлении компании — собственный интернет-магазин и две розничные точки в Санкт-Петербурге и Москве. Арендатор консолидировал все логистические операции на одной площадке: склад уже был оснащен стеллажным оборудованием, что позволило начать работу без простоев.

Как отметил сооснователь Bright Rich Виктор Заглумин, на фоне роста предложения арендаторы все чаще объединяют разрозненные склады в один. Это снижает операционные издержки и дает возможность договариваться об индивидуальных условиях. Общая площадь объекта — 15,8 тыс. кв. м, он введен в эксплуатацию в 2024 году и находится рядом с ключевыми транспортными магистралями Санкт-Петербурга.

Егор Сазонов