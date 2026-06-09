Над Севастополем сбили 20 БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали 20 беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь. Беспилотные летательные аппараты сбили в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.

По данным спасательной службы Севастополя, в районе Монастырского шоссе беспилотник попал в частный дом, из-за чего произошел пожар. В результате этого пострадал мужчина, у него множественные осколочные ранения. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывают медицинскую помощь.

Также в районе Ласпи в результате падения беспилотного летательного аппарата загорелся лес. На месте находятся экстренные службы.

«Напоминаю, если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина