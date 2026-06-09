На Ставрополье сняли режим повышенной готовности из-за паводков

В Ставропольском крае снят режим повышенной готовности в связи со стабилизацией паводковой ситуации. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам главы региона, за прошедшие сутки осадков не фиксировалось, на большинстве рек уровень воды снижается или остается стабильным. В то же время на отдельных участках вода пока держится выше неблагоприятных отметок, хотя угрозы для населенных пунктов нет. Так, в селах Левокумка Минераловодского округа и Воздвиженское Апанасенковского округа наблюдается стабильная обстановка. В Буденновске уровень воды поднялся на 5 см, но до опасных отметок остается еще 2,9 м, уменьшение приточности позволило существенно сократить сброс на Отказненском водохранилище.

По словам господина Владимирова, внимание уделяется территориям, где в мае вводили режим чрезвычайной ситуации — Изобильненскому, Минераловодскому и Георгиевскому округам. Местным властям поручено оперативно завершить оценку ущерба от градобоя и подтоплений.

Краевому Минприроды дано поручение продолжать круглосуточный мониторинг ситуации на реках.

Константин Соловьев