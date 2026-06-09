Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Чемпионат мира по футболу в СССР звучит как фантастика. И тем не менее подобное развитие событий было почти реальностью. По крайней мере, футбольное руководство страны подавало заявку на проведение мундиаля 1990 года. Кроме Союза, турнир хотели провести Англия, Греция и Италия.

Но перед голосованием, которое состоялось в 1984 году, англичане свою заявку сняли, а греков чиновники FIFA отцепили сами, так как их заявка не соответствовала стандартам организации. В итоге остались только Италия и СССР. Причем последний, по мнению экспертов тех лет, был фаворитом. Но, как всегда, в самый ответственный момент в дело вмешалась политика.

Москва принимает решение бойкотировать Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Этот шаг, конечно, ставит под удар заявку на проведение чемпионата мира, которую, кстати, тогда негласно поддерживал глава FIFA Жоао Авеланж. Бразилец даже пытался уговорить советское правительство отказаться от бойкота или уж, на худой конец, послать в США только футбольную команду. Но национальный Олимпийский комитет, конечно же, был непреклонен и вместе с карьерами больших спортсменов потащил на дно и заявку.

Официально ее, конечно, не снимали, но в различных источниках есть информация, что глава нашей федерации, господин Колосков выступал всего пять минут, а доклад представителя Италии длился более получаса. Но даже после этого голосование было не единогласным: за СССР проголосовали пять членов исполкома FIFA, а за Италию — 11. Любопытно, что очевидцы тех событий из нашей страны после того, как СССР распался, по странным причинам вдруг забыли, как это было.

Пропали и документы, остались только короткие заметки в газете «Советский спорт». А чемпионат мира 1990 года, который мог стать домашним для СССР, оказался последним для футбольной сборной этой страны в истории.

Владимир Осипов