С застройщика в Ставрополе требуют 1,5 млрд рублей за загрязнение почвы

Арбитражный суд Ставропольского края отложил на 10 июня слушания по иску Росприроднадзора о взыскании с ООО «Константа» более 1,5 млрд руб. за вред почвам из-за незаконного складирования отходов в Ставрополе. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Основанием для иска послужило причинение застройщиком вреда почвам из-за несанкционированного складирования отходов производства и потребления на земельном участке в Ставрополе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Константа» зарегистрировано в 2014 году в Ставрополе. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредителем компании является Анна Вальчук. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 834,1 млн руб., прибыль — 87,4 млн руб.

В ходе процесса к делу привлекли ряд третьих лиц. Среди них — Министерство финансов Ставропольского края, правительство региона, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края, администрация Ставрополя, а также собственники сооружений на спорном участке: Иванников Иван Александрович, Савченко Юрий Витальевич и Гаевой Дмитрий Викторович. Кроме того, участниками разбирательства стали прокуратура Ставропольского края, территориальное управление Росимущества, Главное управление МВД по краю и ООО «Стройградплюс».

Суд принял уточненные исковые требования 28 января 2026 года. От истца поступил акт осмотра участка, составленный на основании определения суда от 5 марта 2026 года. В акте зафиксированы разногласия, также к нему не приложили доверенности должностных лиц.

Территориальное управление Росимущества ходатайствовало о привлечении свидетеля — Демченко Константина Александровича, который с 16 июля 2019 года по 30 октября 2024 года работал в ведомстве и проводил осмотр земельного участка. Суд заслушал стороны и допросил свидетеля.

Ответчик заявил ходатайство о назначении судебной комплексной, землеустроительной, экологической и оценочной экспертизы. Суд удовлетворил это ходатайство, вынеся отдельное определение. В связи с назначением экспертизы и необходимостью предоставления дополнительных доказательств разбирательство отложено.

Тат Гаспарян