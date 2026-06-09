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Ребенок пострадал в ДТП с мотоциклом в Новороссийске

В Новороссийске девочка 2019 года рождения пострадала в аварии с участием мотоцикла. Об этом сообщили в городской госавтоинспекции.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сведениям ГИБДД, вечером 8 июня водитель мотоцикла «Хускварна» 2007 года рождения двигался по улице Генерала Букретова в сторону переулка Барбарисовый, когда допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Она находилась возле двора своего дома.

В результате ДТП девочка получила травмы, ее доставили в медицинскую организацию.

В настоящее время сотрудники ГАИ Новороссийска устанавливают обстоятельства произошедшего. Стало известно, что водитель мототранспорта не имел водительского удостоверения.

София Моисеенко

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