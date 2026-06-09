Ребенок пострадал в ДТП с мотоциклом в Новороссийске
В Новороссийске девочка 2019 года рождения пострадала в аварии с участием мотоцикла. Об этом сообщили в городской госавтоинспекции.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно сведениям ГИБДД, вечером 8 июня водитель мотоцикла «Хускварна» 2007 года рождения двигался по улице Генерала Букретова в сторону переулка Барбарисовый, когда допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Она находилась возле двора своего дома.
В результате ДТП девочка получила травмы, ее доставили в медицинскую организацию.
В настоящее время сотрудники ГАИ Новороссийска устанавливают обстоятельства произошедшего. Стало известно, что водитель мототранспорта не имел водительского удостоверения.