В Башкирии ожидаются дожди, порывистый ветер и туман

10 июня в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, гроза, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с, днем местами порывы достигнут 15 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до +9,+14°, днем повысится до +18,+23°.

Ночью и утром на некоторых участках дорог прогнозируется туман, видимость в котором составит 500 м и менее.

В Уфе будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11,+13°, днем потеплеет до +21,+23°.

Майя Иванова