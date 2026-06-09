В Ставропольском крае 140 сиротам выдали квартиры с начала года

В Ставропольском крае с начала 2026 года дети-сироты получили 140 квартир. Документы о передаче в собственность еще 10 жилых помещений находятся в работе. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным властей, в 2025 году по договору социального найма было приватизировано 550 жилых помещений. После получения жилья дети-сироты заключают договор специализированного найма. Спустя пять лет они имеют право оформить договор социального найма и приватизировать квартиру.

Константин Соловьев