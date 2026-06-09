Нижегородские власти хотят расторгнуть соглашение по складу за 3 млрд рублей

Правительство Нижегородской области хочет расторгнуть инвестсоглашение с АО «Интраст НН» по проекту строительства складского комплекса в торгово-логистическом парке Nova Park. Инвестор намеревался за 3 млрд руб. построить комплекс класса «А» площадью более 51 тыс. кв. м. и передать его в аренду ООО «Сберлогистика». Соглашение было оформлено законом области в 2023 году, сейчас его хотят отменить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В правительстве указали, что инвестор в нарушение соглашения не предоставил отчет о ходе реализации проекта, а в декабре 2024 года продал комплекс новому владельцу — ООО «Волгаспецстрой».

Комиссия по вопросам реализации приоритетных инвестпроектов на заочном заседании в феврале 2026 года рекомендовала расторгнуть это соглашение. Господдержкой в виде льготы по налогу на имущество организаций инвестор не воспользовался.

Как писал «Ъ-Приволжье», размер льготы в течение пяти лет оценивался в 242 млн руб.

Галина Шамберина