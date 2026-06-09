В Дагестане дело обвиняемого в смерти по неосторожности врача передали в суд

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

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Следствие считает, что 17 января 2025 года обвиняемый допустил нарушения требований клинических рекомендаций и требований при оказании платной медицинской услуги в родильном отделении Дербентской центральной городской больницы. В результате послеоперационных осложнений пациентка скончалась. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, существует прямая причинно-следственная связь между ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей и наступлением смерти женщины, имеется прямая причинно-следственная связь.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СК.

Константин Соловьев