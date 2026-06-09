В июньские праздники на СвЖД назначили дополнительные пригородные поезда

Перед празднованием Дня России и на выходных на Свердловской железной дороге (СвЖД) назначены дополнительные рейсы пригородных поездов, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В период с 10 по 14 июня назначаются дополнительные рейсы электричек, которые курсируют по выходным дням, отменяются поезда, которые ходят только по рабочим дням, и изменяются дни курсирования некоторых поездов. Дополнительно назначены следующие рейсы:

10 и 11 июня: №7028/7008 Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск и №7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург (обычно они курсируют только с пятницы по понедельник);

11 июня: поезд «Орлан» №7011/7012 Екатеринбург — Михайловский Завод, который доставляет туристов до природного парка «Оленьи ручьи». Обычно поезд ходит по пятницам, субботам, воскресеньям;

11 и 12 июня: №7089 Екатеринбург — Серов и №7090 Серов — Екатеринбург, курсирующие по выходным дням.

На 12 июня назначены дополнительно электрички, курсирующие по субботам и воскресеньям: поезда из Екатеринбурга в Нижний Тагил (№6453, 6463), в Полевской и обратно (№6482, 6481), в Мурзинку и обратно (№6441,6442). Также назначен поезд по маршруту Дружинино — Михайловский Завод и обратно (№6591, 6592).

Кроме того, изменится порядок курсирования некоторых скорых пригородных поездов:

№7051 Екатеринбург — Шаля назначен дополнительно 11 и 13 июня;

№7052 Шаля — Екатеринбург назначен дополнительно 12 и 14 июня;

№7053 Екатеринбург — Кузино не курсирует 11 и 13 июня;

№7054 Кузино — Екатеринбург не курсирует 12 и 14 июня.

Электрички Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный (№6130/6132/6131), Керамик — Нижний Тагил (№6447/6461), Качканар — Нижний Тагил (№6880/6885), курсирующие только по рабочим дням, отменены 12 июня.

Ирина Пичурина