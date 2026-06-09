«Моральный кодекс» и «Рок-острова» выступят в Нижнем Новгороде в День России

Основными площадками празднования Дня России в Нижнем Новгороде в 2026 году станут Нижегородская ярмарка, парк «Швейцария» и Парк 1 Мая. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На Нижегородской ярмарке 12 июня запланирован этнофестиваль «Действие». С 12:00 до 19:30 на Ярмарочной площади пройдут гастрофестиваль, граффити-акция и парад национальностей с хороводом единства, в котором развернут стометровый флаг России. С 16:00 на главной сцене начнется музыкальная программа, а в 18:15 выступит группа «Рок-острова». На протяжении всего праздника будет работать автомобильная выставка «90-летие Госавтоинспекции».

В парке «Швейцария» стартует гастрономический фестиваль «За одним столом», который продлится до 14 июня. Главным его событием станет 100-метровый стол, который накроют ведущие рестораны города, представляя разнообразие кухонь народов России.

На главной сцене «Швейцарии» в 12:00 начнется Всероссийский танцевальный фестиваль «DanceFit» в поддержку юношеских Олимпийских игр «Дакар-2026». В течение дня на сцене запланирована концертная программа, в 20:00 выступит Александр Шалунов, в 21:00 — группа «Моральный кодекс» и Сергей Мазаев.

В Парке 1 Мая с 10:00 до 16:00 состоится региональный фестиваль высшего и среднего профессионального образования «Учись в Нижнем». В программе — консультации по поступлению, встречи с ректорами вузов, мастер-классы и лектории.

По информации мэрии, в День России нижегородцы и гости города смогут бесплатно посетить муниципальные музеи.

В музее-заповеднике «Щелоковский хутор» в 11:00 начнется интерактивная ролевая игра «Земство на пути прогресса» (вход по регистрации).

В Кстове на площади Ленина праздник начнется в 15:00. До 18:00 пройдут мастер-классы, ярмарка ремесленников и концертная программа.

Подробная программа празднования Дня России на площадках Нижнего Новгорода опубликована на сайте мэрии.

Галина Шамберина