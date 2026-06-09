Адлерский дельфинарий получил бессрочную лицензию на содержание животных

Адлерский дельфинарий получил бессрочную лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Решение приняли по итогам проверки, проведенной специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, оценку соответствия лицензионным требованиям провели 1 июня 2026 года. В ходе контрольных мероприятий специалисты обследовали дельфинарий, расположенный в Адлерском районе Сочи, и проверили соблюдение установленных норм содержания животных.

Особое внимание во время проверки уделили условиям размещения морских млекопитающих. По итогам осмотра и инструментального обследования специалисты установили, что размеры вольеров для содержания дельфинов соответствуют действующим требованиям законодательства.

Также сотрудники Россельхознадзора оценили организацию деятельности учреждения в части обращения с животными. По результатам проведенной проверки нарушений действующего законодательства в данной сфере не выявили.

На основании полученных данных надзорное ведомство приняло решение о выдаче дельфинарию бессрочной лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

В Россельхознадзоре напомнили, что деятельность, связанная с содержанием и использованием животных для проведения культурно-зрелищных мероприятий, подлежит обязательному лицензированию. Такие требования распространяются на дельфинарии, зоопарки, цирки, океанариумы и другие организации, работающие с животными.

Проверки подобных учреждений проводятся для контроля условий содержания животных и соблюдения норм законодательства в сфере ответственного обращения с ними. По итогам проведенной оценки Адлерский дельфинарий подтвердил соответствие всем необходимым лицензионным требованиям.

Мария Удовик