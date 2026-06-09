На Кубани обеззаразили почти 7 тонн слив из Казахстана после выявления вредителя

В Краснодарском крае специалисты провели карантинное фитосанитарное обеззараживание партии свежих слив весом 6,9 т, поступившей из Казахстана. В продукции выявили западного цветочного трипса — карантинный объект для стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Наличие живых насекомых на стадии имаго подтвердили специалисты в ходе лабораторной экспертизы. Вредитель способен повреждать сельскохозяйственные культуры и переносить опасные вирусы растений.

Для предотвращения распространения насекомого оборот партии временно приостановили. Обработку провели непосредственно в закрытом рефрижераторе с использованием препарата на основе фосфида алюминия, выделяющего газ фосфин.

Как пояснил начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Николай Астанин, после завершения экспозиции и полной дегазации газ полностью улетучивается и не влияет на качество, вкус и товарный вид продукции.

После проведения обеззараживания оформляется акт карантинного фитосанитарного обеззараживания, который служит основанием для повторной экспертизы. При отсутствии вредителей продукция может получить разрешение на ввоз и дальнейшую реализацию в России.

По данным учреждения, с начала 2026 года Новороссийский филиал исследовал более 13 тыс. т подкарантинной продукции из Казахстана. На свежие сливы пришлось около 69 т от общего объема проверенных грузов.

Анна Гречко