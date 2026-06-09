На Ставрополье закупили сельхозмашин на 1,5 млрд рублей

В Ставропольском крае сельхозпредприятия приобрели в 2026 году 322 единицы техники на более чем 1,5 млрд руб. Регион вошел в топ-10 субъектов России по обновляемости парка. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что больше половины техники аграрии приобрели в лизинг.

«Ставрополье традиционно входит в число ведущих регионов России по объему приобретения сельхозтехники по программам льготного лизинга... Техническая модернизация наших сельхозпредприятий — один из приоритетов в развитии АПК края», — отметил глава.

Константин Соловьев