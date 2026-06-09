Оператор пермских дискаунтеров снизил прибыль в семь раз

ООО «Торгсервис 59», управляющее пермскими дискаунтерами продуктовой сети «Светофор», отчиталось о финансовых результатах за 2025 год. Как следует из данных Rusprofile, за отчетный период выручка ООО составила 4,33 млрд руб., что ниже показателя предыдущего года на 11% (4,85 млрд руб.). Чистая прибыль компании снизилась на 86%: с 439 млн руб. в 2024 году до 60 млн руб. в 2025-м. При этом 2023 год общество заканчивало с убытком в размере 1,4 млрд руб.

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Сеть «Светофор» — российская розничная сеть товаров повседневного спроса. Компания позиционирует свои супермаркеты «жесткими дискаунтерами», где низкие цены на продукты достигаются за счет неширокого ассортимента, минимального оформления торгового зала, паллетной выкладки изделий и малого числа персонала. Согласно сайту «Светофора», в Перми насчитывается десять магазинов сети (годом ранее — 15).

В прошлом году региональные магазины «Светофор» вслед за дискаунтерами по всей стране подвергались проверкам. По результатам проверок Роспотребнадзора ряд торговых точек сети был закрыт из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Из магазинов изымалась небезопасная продукция.