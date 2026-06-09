Имущественный комплекс «Агро-Групп» в КБР потерял в цене на торгах 32 млн рублей

В Кабардино-Балкарии на торгах на 32 млн руб. подешевел имущественный комплекс обанкротившегося ООО «Агро-Групп». Соответствующая информация появилась на портале ЕФРСБ. Новая цена лота составляет 288 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Комплекс расположен в с. Учебное Прохладненского района. В состав лота входят здания предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной, комбикормовой и медицинской промышленности.

На прошлых торгах конкурсный управляющий оценивал лот в 320 млн руб. Аукцион был признан несостоявшимся.

Новые торги состоятся на электронной площадке ООО «МЭТС» 5 августа 2026 года.

Задаток составляет 28,8 млн руб. (10%), а шаг аукциона — 14,3 млн руб. (5%). Заявки принимаются до 31 июля.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агро-Групп» зарегистрирована в Кабардино-Балкарии в 2011 году. Компания специализируется на животноводстве. Выручка компании в 2020 году составила 145,4 млн руб., а чистая прибыль за тот же период снизилась на 31,8% до 4,6 млн руб.

Наталья Белоштейн